Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 43 Bin 374 Kişi Öldürüldü

Bir yılı aşkın süredir İsrail ordusunun aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 395 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 374'e, yaralı sayısının da 102 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

CENAZELERİN ALINMASINA ENGEL

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA