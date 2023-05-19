Ekvador'da erken seçim

CNE genel kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, 741 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca "2023 Cumhurbaşkanlığı ve Yasama Erken Seçimlerinin" Ağustos ayında yapılmasının planlandığı bildirildi.

Kararın oy birliğiyle alındığı aktarılan açıklamada, halkın seçimlerde cumhurbaşkanının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcısı ve Ulusal Meclis üyeleri için oy kullanacağı belirtildi.

CNE üyelerinin 23 Mayıs Salı günü yeniden toplanacağı, cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerinin planlamasını ve gündemini masaya yatıracağı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da, 24 Mayıs 2021'de göreve başlayan ve Mayıs 2025'e kadar ülkeyi yönetmesi beklenen Cumhurbaşkanı Lasso, 17 Mayıs'taki ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin "ciddi siyasi kriz ve iç karışıklık" yaşadığını belirtmiş, Anayasa'nın 148. maddesinin kendisine verdiği yetkiyle "çapraz ölüm" kararnamesini imzaladığını duyurmuştu.

Karara göre, seçimler olana kadar Lasso'nun ülkeyi kararname ile yöneteceği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Muhalefetin talebiyle 16 Mayıs'ta toplanan Ulusal Meclis, Lasso'nun görevden azlini tartışırken, Cumhurbaşkanı Lasso, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi feshetmişti.

Ekvador Anayasası'na 2008'de dahil edilen "çapraz ölüm" kararnamesi, Cumhurbaşkanı ile yasama arasındaki krizi sona erdirmeyi amaçlamıştı. Lasso, bu kararnameyi ilk uygulayan Cumhurbaşkanı olarak ülke tarihine geçmişti.

CUMHURBAŞKANI LASSO'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Lasso, devlet petrol şirketi ile bir tanker firması arasında yapılan sözleşmede zimmete para geçirme ve bu süre içerisinde yapılan usulsüzlüklere göz yummakla suçlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, hakkında yolsuzluk suçlamaları yapılan Lasso için 30 Mart 2023'te mecliste azil soruşturması yürütülebileceğine karar vermişti.

Lasso'ya yönelik Haziran 2022'de yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mecliste gensoru verilmiş ancak 92 oya ulaşmadığı için görevden alınma talebi reddedilmişti.

Kaynak: AA