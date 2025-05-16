Dünyanın En Yoksul Devlet Başkanına Son Veda! Mujica, Sadık Dostunun Yanına Defnedildi

‘Dünyanın en yoksul başkanı’ olarak anılan Uruguay’ın efsanevi eski Devlet Başkanı Jose ‘Pepe’ Mujica, 13 Mayıs'ta 89 yaşında hayatını kaybetti.

KÖPEĞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Başkent Montevideo'daki Yasama Sarayı'nda düzenlenen devlet törenine, Devlet Başkanı Yamandu Orsi’nin yanı sıra çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı. Törenin ardından Mujica'nın naaşı, at arabasıyla taşınarak Rincon del Cerro'daki çiftliğine götürüldü ve isteği üzerine, yıllarca yanından ayrılmayan üç bacaklı köpeği Manuela’nın yanına defnedildi.

Mujica, siyaseti bıraktıktan sonra hayatının geri kalanını Rincon del Cerro'daki üç odalı sade çiftliğinde geçirmiş, ülke içinden ve dışından gelen tüm konuklarını burada ağırlamıştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA

Cenaze aracına binlerce Uruguaylı eşlik etti; halkın duygusal anlar yaşadığı, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Devlet Başkanı Orsi, Yasama Sarayı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Mujica'yı "bir dost ve yol arkadaşı" olarak tanımladı. Mujica'nın mirasına sahip çıkacaklarını belirten Orsi, şöyle konuştu:

"Ölümü benim için çok yıkıcı oldu. Her ne kadar bekliyor olsak da bununla başa çıkmanın bir yolu yoktu. Onun mirasına sahip çıkmanın en iyi yolu, işleri doğru yapmaktır."

Kaynak: AA