Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri ilk kez aynı anda açtı! Ceset gibi kokuyor

Dünyanın en kötü kokulu çiçeği olarak bilinen titan arum ve dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena ilk kez aynı anda açtı.

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Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri ilk kez aynı anda açtı! Ceset gibi kokuyor

"Dünyanın en kötü kokan çiçeği" ve "ceset çiçeği" olarak bilinen titan arum ile dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena, Londra'daki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi'nde ilk kez aynı anda açtı.

Kew Gardens'tan yapılan açıklamaya göre aristolochia goldiena, botanik bahçesindeki tarihinde üçüncü defa açtı.

Boyu 3 metreyi bulan ve yaklaşık 48 saat yaşayan aristolochia goldiena çiçeğinin ilkinin 1990'da ikincisinin ise 2023'te açtığı kaydedilen açıklamada, kokusunun kimyasalları andırdığı belirtildi.

5 YILDAN KISA SÜREDE İLK KEZ 2 KERE AÇTI

Açıklamada, aristolochia goldiena gibi kötü kokulu titan arumun da sürpriz şekilde çiçek açtığı ifade edildi.

Botanik bahçesinde 1889'dan beri bulunan çiçeğin ilk kez 1926'da açtığı kaydedilen açıklamada, bu dönemde yaşanan yoğun ilgi nedeniyle polisin kalabalığa müdahale ettiği hatırlatıldı.

Çürük et kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" ve "dünyanın en kötü kokan çiçeği" unvanı verilen titan arumun son olarak 2021'de açtığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

İlk çiçeğini açmak için yeterli enerjiyi yaklaşık 12 yılda topladığı belirtilen titan arumun, geçen hafta çiçek açan diğer titan arumla birlikte 5 yıldan kısa sürede ilk kez iki kere açtığı ifade edildi.

Titan arum ve aristolochia goldienanın aynı anda ilk kez açtığı da kaydedilen açıklamada, iki bitkinin polenleri çekebilmek için kötü koku yaydığı belirtildi.

Kew Gardens çalışanlarının söz konusu çiçeklerin açmasına yardımcı olmak için iki çiçeğin polenlerini elle toplayarak dondurduğu ve sonraki yıllarda çiçeklere taşıdığı da vurgulandı.

Kaynak: AA

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