Dünyaca ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Avusturya'nın Krone gazetesinin aktardığı habere göre, Gaston Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Glock, 1963'te Aşağı Avusturya eyaletinde "GLOCK" firmasını kurdu ve 1970'lerde Avusturya ordusu için bıçak üretti. Gaston Glock, 1980'li yılların başında, dünyanın en çok bilinen ve çok sayıda ülkede kolluk kuvvetlerince en yaygın olarak kullanılan tabancaların başında gelen yarı otomatik "Glock" marka tabancayı geliştirdi.

Firmanın verilerine göre günümüzde ABD'deki federal, eyalet ve yerelde faaliyet yürüten güvenlik kurumlarının yüzde 65'inden fazlası Glock marka tabanca kullanıyor.

'HAYALET SİLAH' ÇOK SAYIDA SALDIRIDA KULLANILDI

Metal dedektörlerde tespit edilemeyen silah, suikast ve saldırılarda kullanılabilmesi nedeniyle güvenlik endişelerine yol açıyordu. Dünya da ve Türkiye'de çok sayıda saldırıda 'hayalet silah' olarak tabir edilen Glock kullanıldı.

Avukat Alparslan Arslan, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay 2. Dairesi üyelerine silahlı saldırı düzenlemiş, daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin vefat etmişti. Arslan, saldırıda Glock marka silah kullanmıştı.



Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesi'nde görev yapan rahip Andrea Santoro da, 5 Şubat 2006 günü kilisede dua ederken, 6 yaşındaki lise öğrencisi Oğuzhan Akdin tarafından Glock'la öldürüldü.