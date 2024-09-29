Dünya Basınında Deprem! Prens Selman'ın 'Filistin' Açıklamasına Tepki Yağdı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a "Filistin meselesi kişisel olarak umrumda değil" dediği iddiası dünya basınında deprem etkisi yarattı. Olay sonrası Suudi Arabistan tarafı açıklamayı yalanlayarak, ilgili haberi revize ettirdi.

Son Güncelleme:
Dünya Basınında Deprem! Prens Selman'ın 'Filistin' Açıklamasına Tepki Yağdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları neredeyse bir yıldır aralıksız devam ediyor. Bölgede her türlü insanlık suçu işlenirken, dünya kamuoyu ülke liderlerinden İsrail'e boykot ve Filistin'e destek hamleleri bekliyor. Orta Doğu'da lider pozisyondaki Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın konuyla ilgili yaptığı iddia edilen açıklama ise tüm dünyada şok etkisi yarattı.

25 Eylül Çarşamba günü The Atlantic’te yayımlanan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ocak ayında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette Prens Selman ile İsrail-Filistin konusunu görüştüğü ve bu konuşmada geçtiği öne sürülen bazı ifadeler yer aldı. Selman'ın Bakan Blinken’a "Filistin meselesi kişisel olarak umurumda mı? Hayır ama halkım umursuyor, dolayısıyla yaptığımızın anlamlı olduğundan emin olmalıyım" dediği belirtildi.

HABERE REVİZE GELDİ

Haberin gündem olup dünya basınında adeta infial yaratmasıyla Prens Selman'a tepki yağdı. Bunun ardından gazete, haberini revize etti. Gazeteye konuşan Suudi bir yetkilinin, Prens'in bu ifadeleri kullandığını reddettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun BM Konuşmasına TepkiSuudi Arabistan'dan Netanyahu'nun BM Konuşmasına TepkiDünya
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: Arap Ülkelerinden Tepkiİsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: Arap Ülkelerinden TepkiDünya

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gazze İsrail Suudi Arabistan
Son Güncelleme:
İsrail'den Suikast Serisi! Hizbullah'ın 7 Üst Düzey İsmi Öldürüldü İsrail'den Suikast Serisi! 7 Üst Düzey İsim Öldürüldü
Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor
İsrail Katliamı Büyüyor! Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 595 Oldu İsrail Katliamı Büyüyor! Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 595 Oldu
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor