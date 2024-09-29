Dünya Basınında Deprem! Prens Selman'ın 'Filistin' Açıklamasına Tepki Yağdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları neredeyse bir yıldır aralıksız devam ediyor. Bölgede her türlü insanlık suçu işlenirken, dünya kamuoyu ülke liderlerinden İsrail'e boykot ve Filistin'e destek hamleleri bekliyor. Orta Doğu'da lider pozisyondaki Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın konuyla ilgili yaptığı iddia edilen açıklama ise tüm dünyada şok etkisi yarattı.

25 Eylül Çarşamba günü The Atlantic’te yayımlanan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ocak ayında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette Prens Selman ile İsrail-Filistin konusunu görüştüğü ve bu konuşmada geçtiği öne sürülen bazı ifadeler yer aldı. Selman'ın Bakan Blinken’a "Filistin meselesi kişisel olarak umurumda mı? Hayır ama halkım umursuyor, dolayısıyla yaptığımızın anlamlı olduğundan emin olmalıyım" dediği belirtildi.

HABERE REVİZE GELDİ

Haberin gündem olup dünya basınında adeta infial yaratmasıyla Prens Selman'a tepki yağdı. Bunun ardından gazete, haberini revize etti. Gazeteye konuşan Suudi bir yetkilinin, Prens'in bu ifadeleri kullandığını reddettiği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem