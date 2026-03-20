Dövüş Sanatlarından Hollywood’a... Chuck Norris Hayatını Kaybetti

ABD’li oyuncu ve dövüş sanatları ustası Chuck Norris 86 yaşında hayatını kaybetti. Reuters’ın aktardığına göre Norris’in ölümünü ailesi duyurdu.

Asıl adı Carlos Ray Norris olan oyuncu, 10 Mart 1940’ta ABD’nin Oklahoma eyaletinde doğdu. Kariyerine hava polisi olarak başlayan Norris, daha sonra dövüş sanatlarına yöneldi ve bu alanda eğitmenlik yaptı. Uzak Doğu sporlarında uzmanlaşan Norris, çeşitli yarışmalarda dereceler elde etti.

Sinema kariyerinde özellikle aksiyon türündeki yapımlarla tanınan Norris, “Missing in Action”, “The Hitman” ve “President’s Men” gibi filmlerde rol aldı. Sert karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

