Trump Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Korkak NATO, Bunu Asla Unutmayacağız!'

ABD Başkanı Trump, İran saldırısında istediği desteği alamadığı NATO'yu yerden yere vurdu. Trump, ABD olmadan NATO’nun etkisiz kalacağını savunarak, 'Korkaklar, bunu asla unutmayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısında istediği desteği alamadığı için NATO'yu hedef göstermeye devam ediyor. Trump, askeri açıdan savaşın kazanıldığını savundu. Trump, ilgili açıklaması şöyle:

"ABD olmadan NATO KAĞITTAN BİR KAPLANDIR! Nükleer güce sahip bir İran’ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Artık bu mücadele askeri açıdan KAZANILDI ve kendileri için neredeyse hiç tehlike kalmadı; ancak ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar. Ama yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etmek istemiyorlar. Onlar için çok kolay, riski de çok az. KORKAKLAR, bunu ASLA UNUTMAYACAĞIZ!"

