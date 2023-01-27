Donetsk'te çatışmalar şiddetlendi, yoğun hareketlilik sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı 11 ayı aşkın süredir devam ederken, iki ordu arasındaki en sıcak çatışmalar Donetsk bölgesinde yaşanıyor.

Donetsk'te çatışmalar şiddetlendi, yoğun hareketlilik sürüyor

Ukrayna'da devam eden savaş, ülkenin Harkiv, Zaporijya, Herson gibi diğer bölgelerde sürerken, son dönemlerdeki en yoğun çatışmalar Donetsk bölgesine bağlı Bahmut şehri ve çevresinde görülüyor.

Bahmut yakınlarında Donetsk cephe hattına giren Anadolu Ajansı (AA) ekibi, buradaki son durumu görüntüledi.

Her iki ordunun ağırlıklı olarak topçu sistemlerini kullandığı cephe hattında tank, savaş uçakları, helikopterler, havan topları ve diğer silahlar aktif kullanılıyor.

Dumanların yükseldiği ve sürekli ağır patlama seslerinin duyulduğu cephe hattında, Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği sürüyor.

"TANKLAR CEPHE HATTINDA ÇOK ÖNEMLİ"

Sıcak çatışmaların gittikçe arttığı Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusuna ait tank birliklerinin aktif faaliyetleri dikkati çekiyor.

Ordunun bir tugayına bağlı tank birliğindeki kod adı "Pan" (35) olan tank sürücüsü, AA muhabirine, cephedeki gelişmeleri anlattı.

Pan, 2014'ten beri orduya hizmet ettiğini ve 2 yıldır tank mürettebatı olarak görev yaptığını söyledi.

Cephedeki tank faaliyetlerinin önemine işaret eden Pan, "Tank, düşmanı durdurabilecek en önemli unsurlardan biri. Bu güçlü askeri araç sayesinde hem askerlerin hayatını koruyoruz hem de düşmanın saldırılarını geri püskürtüyoruz." ifadesini kullandı.

Pan, yoğun çatışmaların sürdüğü cephe hattında tankları çok aktif olarak kullandıklarının altını çizerek, "Tanklar, her gün kullanılıyor hatta gün içerisinde 10 görevde yer alabiliyor. Bundan dolayı tankların faaliyetleri durmuyor." diye konuştu.

Cephedeki çatışmaların yoğunluğuna dikkati çeken Pan, "Cephedeki çatışmaları 'sıcak' olarak değerlendirmek yumuşak bile olur. Bu ifade cephedeki duruma göre çok zayıf kalıyor. Tanklar sayesinde düşmanımızı durdurabiliyoruz." dedi.

Pan, müttefiklerin, Ukrayna'ya tank destek verme kararına da değinerek, söz konusu kararı alan herkese minnettar olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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