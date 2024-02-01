Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma'nın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

NE OLMUŞTU?

İsveç'in NATO'ya üyeliği geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kararı onaylamıştı.

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