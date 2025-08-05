Diddy'nin Kefalet Talebine Yine Ret

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ABD’nin ünlü rapçisi Sean “Diddy” Combs’un yargılandığı davada, Federal Yargıç Arun Subramanian, sanatçının kefaletle serbest bırakılma talebini bir kez daha reddetti. Temmuz ayında “kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma” suçundan suçlu bulunan Combs, “zorla seks ticareti ve şantaj” suçlamalarından ise aklandı.

Federal Yargıç Arun Subramanian, Combs’un serbest bırakılma hakkını kanıtlama yükümlülüğünü yerine getiremediğini belirterek, ekim ayında cezası kesinleşene kadar federal hapishanede kalmasına hükmetti. 16 Eylül 2024’te gözaltına alınan Combs, “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” gibi 8 ciddi suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

İddianamede, Combs’un “Freak Offs” adı verilen ve genellikle kaydedilen partilerde mağdurları cinsel ilişkiye zorladığı, bu kişilere kariyerlerini kontrol etme tehdidiyle psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi. Ayrıca, Combs’un evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, tanık ve mağdurlara rüşvet teklif ettiği öne sürüldü.

GÖZLER EKİM AYINDA

Combs, Manhattan’daki federal mahkemede tüm suçlamaları reddetmişti. Yargıç Subramanian, duruşmada Combs’un koğuşunda bir mahkumun şiddet tehdidinde bulunduğunu, ancak durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Combs’un aklandığı suçlamalar nedeniyle ömür boyu hapis cezası ihtimali ortadan kalkarken, iki suçtan toplamda 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Ancak savcılık, 51 ila 63 ay (yaklaşık 4-5 yıl) hapis cezası talep ederken, savunma ekibi 21 ila 27 ay arasında bir ceza için başvuruyor. Combs’un cezası, 3 Ekim 2025’te yapılacak duruşmada kesinleşecek.

Kaynak: AA