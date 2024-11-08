Devlet Bana Bakar Diye Suç İşleyip Hapse Girdi: Sınır Dışı Edilecek

Hollanda’da geçtiğimiz yıl Soest kasabasında 73 yaşındaki yaşlı bir kadına çarpan 52 yaşındaki Türk vatandaşı Yılmaz Ç.’ye 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Utrecht Mahkemesi, sanığın cezasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye gönderilmesine karar verdi.

Yılmaz Ç.’nin Türkiye’ye gönderilmesi kararına mağdur kadın ve ailesi de onay verdi.

10 YIL BOYUNCA HOLLANDA’YA GİREMEYECEK

Sınır dışı edilmesinin ardından Yılmaz Ç.’ye 10 yıl boyunca Hollanda’ya giriş yasağı da uygulanacak.

Yılmaz Ç, maddi durumu yaşamaya yetmediği için kasıtlı suç işlemeye karar verdiği ortaya çıkmıştı.

OTURUM İZNİ İPTAL EDİLMİŞ

Hollanda medyasında yer alan habere göre Yılmaz Ç., daha önce cinayet ve trafikte kasıtlı yaralama suçlarına karıştı ve iki kez hükûm giydi. Yılmaz Ç.’nin oturum izni de 2021’de iptal edildi. Yılmaz Ç., daha sonra izini kaybettirdi ve kaçak olarak yaşamanı sürdürmeye devam etti.

SUÇ İŞLEYİP TESLİM OLDU

Mahkeme kayıtlarına göre Yılmaz Ç., maddi geliri yaşamaya elvermediği için ve “devlet bana bakar” düşüncesiyle kasıtlı olarak suç işlemeye karar verdi.

Yılmaz Ç., Soest’teki trafik kazasından sonra polise gitti ve teslim oldu.

İfadesinde bir gece önce cezaevine girmek üzere çantasını hazırladığını belirten Yılmaz Ç., “Gider hapis yatarım, nasıl olsa devlet bana bakar diye cezaevine girmeye karar verdim” şeklinde konuştu.

Çarpma sonucu bacaklarından ağır şekilde yaralanan 73 yaşındaki Hollandalı kadının tedavisi hastanede sürüyor.

Kaynak: BBC Türkçe