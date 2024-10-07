Yarım Milyon Müşterisi Olan Dev Şirket Türkiye'den Çekiliyor! 12 Bin Çalışanı Bulunuyordu

2009 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve emeklilik, hayat sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası alanlarında hizmet veren NN Group, Türkiye'deki faaliyetlerini Zurich Türkiye'ye devredeceğini duyurdu. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın uzun ve kapsamlı bir sürecin sonucunda alındığını belirtti. Açıklamada, "Türkiye'deki faaliyetlerimizin elden çıkarılmasının, yerel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için en uygun seçenek olduğunu değerlendirdik" ifadelerine yer verildi.