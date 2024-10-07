Yarım Milyon Müşterisi Olan Dev Şirket Türkiye'den Çekiliyor! 12 Bin Çalışanı Bulunuyordu
Hollanda merkezli dev şirket, Türkiye operasyonlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı. Şirketin 12 bin çalışanı bulunurken, Türkiye’deki faaliyetleri 25 yılın ardından sona erecek.
Kaynak: Haber Merkezi
2009 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve emeklilik, hayat sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası alanlarında hizmet veren NN Group, Türkiye'deki faaliyetlerini Zurich Türkiye'ye devredeceğini duyurdu. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın uzun ve kapsamlı bir sürecin sonucunda alındığını belirtti. Açıklamada, "Türkiye'deki faaliyetlerimizin elden çıkarılmasının, yerel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için en uygun seçenek olduğunu değerlendirdik" ifadelerine yer verildi.
NN Group’un Türkiye’de 203 çalışanı ve 406 bin müşterisi bulunuyordu. Şirket, Türkiye operasyonlarının genel faaliyet sonuçlarına etkisinin sınırlı olduğunu vurgularken, müşterilerinin ve çalışanlarının bu süreçten en az düzeyde etkilenmesi için gerekli adımların atılacağını bildirdi. Şirket, Ocak 2023'te otomatik katılım portföyünü Fiba Emeklilik'e devretmişti.
NN Group, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve Japonya’da faaliyet gösteren uluslararası bir sigorta deviyken, Türkiye’deki operasyonlarının Zurich Türkiye’ye devredilmesi ile birlikte, ülkedeki hizmetlerini tamamen sonlandırmış olacak.