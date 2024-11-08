Şoke Eden Olay... Yasada Açık Buldu, Yıllarca Otelde Ücretsiz Yaşadı!

ABD'nin New York kentindeki New Yorker Oteli'nde yaşanan bir olay dünya gündemine yerleşti. 2018 yılında tek gece konaklamak için yaptığı 200 dolarlık ödemenin ardından kiralama yasasındaki bir açığı kullanan Mickey Barreto isimli adam, oteldeki odanın "tam zamanlı sakini" olduğunu iddia ederek yaklaşık 5 yıl boyunca ücretsiz yaşadı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in makamından Barreto'ya açılan davaya dair yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Barreto'nun akıl sağlığı sorunları ile madde bağımlılığı olduğu ve cezai yargılamaları tam anlamıyla kavrayamadığı belirtildi. Hakim Cori Weston, akıl sağlığının "yerinde" olmaması nedeniyle yargılanmaya elverişsiz bulunan Barreto'ya, uygun bir psikolojik tedavi merkezi bulması için 13 Kasım'a kadar süre tanıdı.

'SUÇLU VE DELİ MUAMELESİ GÖRÜYORUM'

Uyuşturucu sorunu iddialarını reddeden Barreto, savcıların elinde güçlü bir iddia olmadığı için kendisini hastaneye yatırmaya çalıştıklarını iddia etti. Barreto, verdiği demeçte, "Bunun daha iyi bir şey olup olmadığını sorarsan, bir anlamda öyle. Çünkü suçlu muamelesi görmüyorum, deli muamelesi görüyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Barreto, 2018'de New Yorker Oteli'nin 2565 numaralı odasında bir gece konaklamak için 200 dolarlık ödeme yaptı. Daha sonra, kira yasasındaki bir açığı kullanarak bu odanın tam zamanlı sakini olduğunu iddia etmişti.

Belgede sahtecilik yapan Barreto, 2019'da ise otelin tapusunun kendine ait olduğunu öne sürmüştü. Oteldeki lokantanın sahibine, kira ödemelerini kendisinin kaldığı 2565 numaralı otel odasına yapılmasını söylemiş, ayrıca otelin banka hesaplarının da kendi üzerine devredilmesini talep etmişti.

Otelin avukatları, Barreto'nun yaptıkları ve otelden çıkarılması için hukuk ve iskan mahkemelerinde dava açmıştı. Barreto'yla anlaşmaya varmak istemeyen otel yönetimi, Barreto'yu yasal olarak çıkaramıyordu.

Savcılar, şubatta Barreto'yu dolandırıcılık ve mahkeme emrine uymamak dahil 24 suçlamayla itham etmişti. Barreto, mahkeme duruşmasında, otelin Kuzey Kore'deki bir kiliseye ait olduğunu ve bu para akışının ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürerek yaptıklarını savunmuştu. Barreto, şubatta tutuklanmış, pasaportuna el konulduktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Barreto'nun psikiyatrik muayeneye girmesine karar vermişti.

Kaynak: AA