Danimarka'da Yolcu Treni Raydan Çıktı! Çok Sayıda Yaralı Var

Danimarka'nın güneyinde bulunan Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında sefer yapan bir yolcu treni raydan çıktı. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kopenhag’dan hareket eden ve Sonderborg’a gitmekte olan trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

Danimarka polisi, olayda birçok kişinin yaralandığını ancak henüz net bir sayı veremediklerini açıkladı. Kazanın ardından Almanya’dan da ambulans ekiplerinin desteğe geldiği öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarına eğitimli köpeklerin ve dronların da katıldığı bildirildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, trenin raydan çıkmasının ardından çevrede bazı araçların da kazaya karıştığı görüldü. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA