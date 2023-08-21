Danimarka ve Hollanda Büyükelçileri, Kuran yakılması sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Son Güncelleme:
Danimarka ve Hollanda Büyükelçileri, Kuran yakılması sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemlerinin devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

EYLEMLER KINANDI

Söz konusu diplomatlara, bu aşağılık saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, Türkiye'nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.

Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta da aynı konuda Bakanlığa çağrılmıştı.

Son Güncelleme:
1 kepçesi bile yetiyor! Uzmanların kelle paça yerine önerdiği çorba 1 kepçesi bile yetiyor! Uzmanların kelle paça yerine önerdiği çorba
Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Pastane usulü puf puf kabarma garantili açma! Tüyosunu kimse vermemişti Pastane usulü puf puf kabarma garantili açma! Tüyosunu kimse vermemişti
Somali'de Tiktok, Telegram ve 1XBET yasaklanıyor Somali'de Tiktok, Telegram ve 1XBET yasaklanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri
Merkez Bankası açıklaması sonrası bankalardan KKM kararı: Kapatıldı! Bankalardan KKM kararı: Kapatıldı!
Eski sistemde barajı bile geçemiyordu: 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı
Düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu: Faiz oranı ve vade sayısı ne olacak? Düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi Bu illerde yaşayanlar dikkat!