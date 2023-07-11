Erdoğan, Rishi Sunak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. 

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Erdoğan, Rishi Sunak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan NATO
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