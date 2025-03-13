Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör

Türkiye’nin arabuluculuk girişimi, dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesi, Ukrayna ve Rusya arasında 30 günlük ateşkesin en kritik günlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış çağrısı ve Türkiye’nin NATO’daki stratejik konumu, küresel medyada dikkat çeken başlıklarla yer aldı. Türkiye’nin AB üyeliği, NATO içindeki gücü ve diplomatik etkisi öne çıkarken, Polonya ile savunma iş birliği de masaya yatırıldı. İşte uluslararası basında Türkiye’nin ateşkes girişimine dair bazı yorumlar…

'TUSK, TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ ROL ÜSTLENMESİNİ İSTİYOR'

ABD’nin önemli haber platformlarından Politico, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın, Türkiye’nin Ukrayna savaşını sona erdirmede öncü bir rol üstlenmesini istediğini yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’yı Ukrayna ile ateşkes anlaşmasını kabul etmeye çağırdığı vurgulandı.

Politico ayrıca şu değerlendirmede bulundu: “Polonya Başbakanı Donald Tusk, Çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'tarihi bir dönüm noktası'na ulaştığını belirtti. Tusk, Erdoğan'ı Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanmasında rol oynamaya ikna etmeye çalıştı.”

EURONEWS: TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ ÇAĞRISI

Avrupa’nın önde gelen haber platformlarından Euronews, Polonya Başbakanı Tusk’ın, " “Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci Artık Gerçekçi Olmalı" sözlerine geniş yer ayırdı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu ifadelerine vurgu yapıldı: "Türkiye olarak, Birliğe üyeliğin stratejik hedeflerimizden biri olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Avrupa Birliği, güç ve etkinlik kaybını önlemek ve hatta tersine çevirmek istiyorsa, bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir”

Euronews ayrıca, Türkiye ve Polonya’nın NATO içindeki önemine dikkat çekerek, “Son yıllarda Türkiye-AB ilişkilerinin, özellikle güvenlik ve savunma politikaları çerçevesinde yeni bir boyut kazandığı belirtiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

YUNAN BASINI: TUSK, SORUMLULUK İSTEDİ

Yunanistan merkezli Kathimerini ise, Polonya Başbakanı'nın isteğini, "Tusk, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölgesel istikrar için sorumluluk almasını istedi" ifadeleriyle haberinde yer verdi.

N-TV: ERDOĞAN BARIŞ SÜRECİ İÇİN DEVREDE

Alman medya kuruluşu N-TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış sürecindeki rolüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “ABD, Ukrayna'ya yeniden askeri yardım ve istihbarat desteği sağlayacağını açıkladı, Ukrayna ise kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Türkiye, barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifinde bulundu. ABD ve Ukrayna arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan 'yapıcı' bir yanıt beklediğini dile getirdi”

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ve NATO arasında denge politikası izlediği belirtilerek, Tusk’ın, “Türkiye’nin bu süreçteki rolü hayati önem taşıyabilir' sözlerine yer verildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise kritik görüşmeyi "Polonya Başbakanı Türkiye'yi Ukrayna barış sürecinde kilit rol oynamaya çağırdı" başlıklı haberiyle paylaştı.

FRANSIZ BASINI: BEKLENMEDİK BİR AKTÖR BELİRDİ

Fransa merkezli Viral Mag, Türkiye’nin barış görüşmelerinde kilit bir aktör olarak öne çıktığını yazdı. Haberde şu değerlendirmeler yapıldı:"ABD'nin öncülük ettiği ve Kiev’in kabul ettiği 30 günlük ateşkes önerisi, gözleri Moskova'ya çevirdi. Ancak bu diplomatik denklemin merkezinde, beklenmedik bir aktör beliriyor: Türkiye"

Viral Mag, Türkiye’nin arabuluculuk için sahip olduğu avantajları ise şöyle sıraladı:

Coğrafi Konum: Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında, iki dünya arasında bir köprü.

Diplomatik Nüfus: Gerginliklere rağmen Kiev ve Moskova ile iletişimi sürdürebilme kabiliyeti.

Net Kararlılık: Savaşı durdurma ve müzakereleri ilerletme iradesini açıkça beyan etmesi.

Haberde, Türkiye’nin daha önce de Ukrayna ve Rusya arasında müzakerelere ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu hatırlatıldı.

POLSKİE RADİO: TÜRKİYE OLMADAN HAYAL ETMEK İMKANSIZ

Polonya merkezli Polskie Radio 24, Türkiye’nin savunma alanındaki önemine vurgu yaptı. Haberde, Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski’nin, " Ukraynaya gönüllü koalisyon askerlerinin konuşlandırılmasını Türkiye olmadan hayal etmek imkansız” sözlerine yer verildi.

Zalewski ayrıca, Tusk ve Erdoğan arasındaki görüşmenin, Türkiye ile Polonya arasında savunma sanayii iş birliğinin önünü açabileceğini belirtti.

WİADOMOSCİ POLSKA: ERDOĞAN’DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Polonya’nın önemli medya kuruluşlarından Wiadomosci Polska, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ateşkes konusundaki çağrısını öne çıkardı. Haberde, "Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, 'Bölgemiz artık gözyaşlarını ve savaşı yeterince gördü" ifadelerine yer verildi.

KYİV POST: ERDOĞAN, RUSYA’DAN 'YAPICI' YANIT BEKLİYOR

Ukrayna merkezli Kyiv Post, Erdoğan’ın, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladığını yazdı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifini yineledi"

Kaynak: Haber Merkezi