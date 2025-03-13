Ateşkes Yanıtı Beklenirken Putin’den Trump’a Kamuflajlı Mesaj! Savaşın Seyri Değişiyor mu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile süregelen çatışmaların merkezlerinden biri haline gelen Kursk bölgesini ziyaret etti. Kremlin tarafından paylaşılan görüntülerde Putin’in askeri kamuflaj giydiği ve bölgedeki bir komuta merkezinde üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği görüldü. Ziyaret, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos 2024'te bölgeye girmesinden bu yana Putin’in Kursk’a yaptığı ilk ziyaret olarak kayda geçti.

'KURS'UN YÜZDE 86'SI GERİ ALINDI'

Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan operasyonların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Gerasimov, Ukrayna ordusunun geçen yıl ele geçirdiği bölgenin yüzde 86'sının, yani 1100 kilometrekareden fazla alanın Rus güçlerince geri alındığını bildirdi. Son beş gün içinde 24 yerleşim yerinin ve 259 kilometrekarelik alanın yeniden Rusya'nın kontrolüne geçtiğini aktaran Gerasimov, Ukrayna ordusunun Kursk'taki kayıplarının 67 bin askeri aştığını iddia etti.

Rusya Genelkurmay Başkanı, Ukrayna’nın Kursk bölgesinde bir ‘sıçrama tahtası’ oluşturarak müzakere masasında avantaj sağlamayı amaçladığını ancak bu planın başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. Gerasimov, Ukrayna birliklerinin bölgede kuşatıldığını, izole edildiğini ve sistematik olarak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Rus ordusunun öncelikli hedefinin, ‘mümkün olan en kısa sürede devlet sınırına ulaşmak ve bölgeyi tamamen temizlemek’ olduğunu vurguladı.

'DEVLET SINIRINI YENİDEN ESKİ HALE GETİRMELİYİZ'

Putin ise toplantıda yaptığı konuşmada, Rus birliklerinin Kursk’ta gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, operasyonlara katılan askerlere ve komutanlara teşekkür etti. Rus lider, Kursk bölgesinin tamamen kurtarılması gerektiğini belirterek, "Devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz. Elbette, gelecekte devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz" dedi.

Putin, Kursk bölgesinde yakalanan Ukrayna askerlerinin Rus yasalarına göre "terörist" olarak değerlendirileceğini ifade etti. Bölgede sivillere karşı suç işleyen veya Rus güvenlik güçlerine karşı savaşan herkesin yargılanacağını belirten Putin, bu kişilere yönelik yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Rusya'nın savaş esirlerine insanca davranacağını vurgulayan Putin, aynı zamanda yabancı paralı askerlerin 1949 Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmediğini hatırlattı.

Son dönemde Kursk bölgesinde kontrolü yeniden ele geçiren Rus birliklerine bir kez daha teşekkür eden Putin, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. "Birliklerimizin tüm muharebe görevlerini eksiksiz yerine getireceğine ve Kursk topraklarının yakın gelecekte tamamen düşmandan arındırılacağına inanıyorum" diyen Putin, bölgedeki askeri başarıların önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA