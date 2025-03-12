Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne Kritik Çağrı! 'Bunu Ancak Türkiye ile Başarabilirler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tusk'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tusk, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Tusk ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik. Bu yönde atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde biz de Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Avrupa'da güvenliğin geleceği konusunu değerlendirdik. Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusundayız. AB üyeliği stratejik hedefimiz. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir."

Kaynak: Haber Merkezi