Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la görüştü: Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’la görüştü. Erdoğan, kabulde Musk’a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la görüştü: Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti.

TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la görüştü: Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyarette Elon Musk’a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını ve BM Reformu önerisini içeren kitapçığı hediye ettiği öğrenildi.

Erdoğan’ın ayrıca Musk’ın oğluna futbol topu hediye ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la görüştü: Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı - Resim : 2

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