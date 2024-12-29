Cumhurbaşkanı Aliyev Doğruladı! Azerbaycan Uçağı Rusya'dan Vuruldu

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Bakü-Grozni seferindeki uçak, Rusların "teknik ve fiziki müdahalesi sonucu" 25 Aralık’ta düşmüş, yolculardan 38’i hayatını kaybetmişti. Bölgede kriz yaratan olayla ilgili Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus hava savunma sistemi saldırısına maruz uğradığını bildirmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bugün Azerbaycan Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini aktardı.

'RUSYA TAZMİNAT ÖDEMELİ'

Aliyev, Rusya'dan beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik. Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir."

Kaynak: AA