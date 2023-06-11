Çıplaklar plajında 'seks yasaktır' tabelası tepki çekti

Hollanda'nın güneyinde yer alan Veere kasabasındaki bir çıplaklar plajında, ziyaretçilerin seks yapmasını engellemek üzere bir kampanya başlatıldı. Plaja ve kum tepelerine, 'seks yapmanın yasak olduğu' yönünde uyarı tabelaları asıldı.

Gazete Duvar'ın Observer'dan aktardığına göre Veere Belediye Başkanı Frederiek Schouwenaar, "Bu, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için önemli bir adımdır" açıklamasında bulundu

'BU KONUYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞAMADIM'

"14 yıldır bu sahildeyim ve bu konuyla ilgili hiçbir sorun yaşamadım" diyen Aloha Beach isimli restoranın sahibi Marco Wiechert, "Bazı insanlar yatak odası yerine dışarıda seks yapmayı tercih eder. Yasaklandığı için başkaları da gelmek isteyebilir" ifadelerini kullandı.

Hollanda Cinsellik Merkezi'nde görevli Yuri Ohlrichs isimli seksolog ise şöyle konuştu:

"Hollanda'da ve diğer ülkelerde, muhafazakar hareket nedeniyle, cinsellik ve çıplaklıktan memnun olmayan insanların daha yüksek bir sese sahip olması popülerleşti."

Plajın ziyaretçilerinden 75 yaşındaki Ron den Dulk da, "O zaman rüzgarı da yasaklasınlar" diye ekledi.