Cinsiyeti Hedef Alınarak Aşağılanmıştı: Imane Khelif'ten Ünlü İsimlere 'Zorbalık' Davası

Paris Olimpiyatları'nda yarışırken dünya genelinde ırkçı ve cinsiyetçi bir saldırıya uğrayan Cezayirli boksör Imane Khelif, zorbalık davası açtı. Davada Donald Trump, Elon Musk ve JK Rowling’in de isimleri geçiyor.

Cinsiyeti Hedef Alınarak Aşağılanmıştı: Imane Khelif'ten Ünlü İsimlere 'Zorbalık' Davası

Geçtiğimiz pazar günü sona eren 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yaşanan en utanç verici olay, Cezayirli boksör Imane Khelif'in uğradığı ırkçı ve cinsiyetçi kitlesel saldırıydı. İtalyan rakibinin geri çekilmesinin ardından cinsel kimliği tartışma konusu haline getirilen ancak sonunda altın madalyayı kazanan isim olan Khelif, dünya genelinde maruz bırakıldığı siber zorbalığa karşı Fransız makamlarına şikayette bulundu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Khelif'i temsil eden Pavukat Nabil Boudi'nin aktardığına göre; iş insanı Elon Musk ve yazar JK Rowling’in de isimlerinin geçtiği dava, Fransız yasaları kapsamında bizzat kişilere değil, sosyal medya platformu X’e karşı açıldı.

TRUMP VE MUSK DA LİSTEDE

Boudi, nefret mesajları paylaşan herkes hakkında soruşturma yürütebilmek için davanın kapsamının genişletildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Davada diğerlerinin yanı sıra J.K. Rowling ve Elon Musk'ın da adı geçiyor. ABD'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump da soruşturmanın bir parçası olacak. Trump bir tweet attı, dolayısıyla davamızda adı geçsin ya da geçmesin, kaçınılmaz olarak kovuşturmanın bir parçası olarak incelenecek."

Cinsiyet Tartışmalarının Odağındaki İsim Altın Madalyanın Sahibi OlduCinsiyet Tartışmalarının Odağındaki İsim Altın Madalyanın Sahibi OlduSpor
Olimpiyat Komitesi'nden Açıklama Geldi: Imane Khelif Trans mı?Olimpiyat Komitesi'nden Açıklama Geldi: Imane Khelif Trans mı?Spor
Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları
ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endekslerinde Artış ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endekslerinde Artış
Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti
WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak? WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak?
George Clooney Kendini Açık Artırmaya Çıkardı Ünlü Aktör Kendini Açık Artırmaya Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!