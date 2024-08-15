Cinsiyeti Hedef Alınarak Aşağılanmıştı: Imane Khelif'ten Ünlü İsimlere 'Zorbalık' Davası

Geçtiğimiz pazar günü sona eren 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yaşanan en utanç verici olay, Cezayirli boksör Imane Khelif'in uğradığı ırkçı ve cinsiyetçi kitlesel saldırıydı. İtalyan rakibinin geri çekilmesinin ardından cinsel kimliği tartışma konusu haline getirilen ancak sonunda altın madalyayı kazanan isim olan Khelif, dünya genelinde maruz bırakıldığı siber zorbalığa karşı Fransız makamlarına şikayette bulundu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Khelif'i temsil eden Pavukat Nabil Boudi'nin aktardığına göre; iş insanı Elon Musk ve yazar JK Rowling’in de isimlerinin geçtiği dava, Fransız yasaları kapsamında bizzat kişilere değil, sosyal medya platformu X’e karşı açıldı.

TRUMP VE MUSK DA LİSTEDE

Boudi, nefret mesajları paylaşan herkes hakkında soruşturma yürütebilmek için davanın kapsamının genişletildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Davada diğerlerinin yanı sıra J.K. Rowling ve Elon Musk'ın da adı geçiyor. ABD'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump da soruşturmanın bir parçası olacak. Trump bir tweet attı, dolayısıyla davamızda adı geçsin ya da geçmesin, kaçınılmaz olarak kovuşturmanın bir parçası olarak incelenecek."