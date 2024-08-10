Cinsiyet Tartışmalarının Odağındaki İsim Altın Madalyanın Sahibi Oldu

Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris Olimpiyatları'nda boks kadınlar 66 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Cinsiyet Tartışmalarının Odağındaki İsim Altın Madalyanın Sahibi Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Khelif, olimpiyat şampiyonu oldu.

Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ile Imane Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazanan isimler oldu.

Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu, dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu.

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli cinsiyet uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edildiği hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

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