Çin’de hastane yangını: Can kaybı 29’a yükseldi

Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Changfeng Hastanesi'nde çıkan yangında can kaybı sayısı 29’a yükseldi.

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Çin’de hastane yangını: Can kaybı 29’a yükseldi

Çin’in başkenti Pekin’deki Changfeng Hastanesinde çıkan yangında can kaybı artıyor. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 21’den 29’a yükseldiğini bildirdi. Yangında yaralanan 39 kişi tedavi altına alınırken, yaralı olan 18 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastanede yangının meydana geldiği bölüm kapatıldı, ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi.

Dün çıkan yangın, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle 13.33 sıralarında söndürülmüş, yangının ardından toplam 71 hasta kurtarma ekipleri tarafından yakındaki hastanelere sevk edilmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişinin camdan sarkıttığı çarşafla kendini aşağıya bıraktığı, bazı kişilerin ise camların altında bulunan klimaların dış üniteleri üzerinde kurtarılmayı beklediği görülmüştü.

Kaynak: İHA

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