Çin’de heyelan felaketi: 47 kişi toprak altında kaldı

Çin’in Yunnan eyaletinde yerel saatle 05.51’de meydana gelen heyelanda 18 evle birlikte en az 47 kişi toprak altında kaldı.

Çin’de heyelan felaketi: 47 kişi toprak altında kaldı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yerel saatle 05.51’de heyelan meydana geldi. Zhaotong şehrine bağlı Zhenxiong ilçesinde meydana gelen heyelanda 18 evle birlikte en az 47 kişinin toprak altında kaldığı açıklandı.

Olayın ardından bölgede 1 kişi sağ kurtarıldı, 500’den fazla kişi ise tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, can kaybının olabildiğince aza indirilmesini sağlamak amacıyla arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdürülmesini istedi. Termometrelerin sıfırın altını gösterdiği bölgede çalışmalar sürerken, ölü sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Heyelanın uyudukları sırada meydana geldiğini söyleyen bölge sakini, “Bir sarsıntı oldu ve çok gürültülüydü. Büyük bir deprem olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

Çin’in dağlık bölgelerinde heyelan ve sel gibi afetler sık sık görülürken, Zhenxiong’da 2013 yılında meydana gelen heyelanda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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