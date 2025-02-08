Çin'de Heyelan... 30 Kişi Toprak Altında

Çin'de bir köyde heyelan meydana geldi. Afet olayında ilk belirlemelere göre 30 kişinin toprak altında mahsur kaldığı öğrenildi.

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Çin'de Heyelan... 30 Kişi Toprak Altında

Çin'in güneybatısında Sıçuan eyaletindeki Yibin ilinin Cünlien ilçesine bağlı Cinping köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Köyün yamacında kurulduğu dağın tepesinden kopan kütle aşağı sürüklenirken 10 evi toprak altında bıraktı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, şu ana dek 2 kişiyi canlı çıkardı, toprak altında mahsur kalan en az 30 kişiye halen ulaşılamıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, yayımladığı mesajda olayla ilgili endişelerini dile getirerek, kayıp kişilere ulaşmak ve can kaybını en aza indirmek için her türlü çabanın gösterilmesi talimatını verdi.

Başbakan Li Çiang da olayın soruşturulmasını ve yakın çevredeki potansiyel jeolojik risklerin tespit edilmesini isteyerek, tehlike altındaki yerleşimlerin boşaltılarak yeni bir felaketin önlenmesinin gereğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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