Çin'de Asma Köprünün Halatı Koptu! 5 Ölü, 24 Yaralı

Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan bir asma köprüde meydana gelen kaza, faciayla sonuçlandı. Köprünün halatlarından biri aniden kopunca, üzerinde bulunan 29 kişi dengesini kaybederek aşağı düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise çeşitli şekillerde yaralandı.

Yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini ve bir kısmının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, teknik ihmal ihtimali üzerinde duruluyor.

Sosyal medyada paylaşılan amatör görüntülerde, halatın kopmasıyla birlikte köprünün bir yana doğru eğildiği görülüyor. Bazı turistlerin, düşmemek için köprünün sağlam kalan kısmına tutunarak kurtulmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

Yerel yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve köprünün bağlı olduğu turistik bölgenin geçici olarak ziyarete kapatıldığını açıkladı. Güvenlik denetimlerinin artırılacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: İHA