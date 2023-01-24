Cezayir’de çöle kar yağdı

Cezayir’de Beşar eyaletinin çöl bölgelerine kar yağdı.

Beşar Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ve görüntüler sıra dışı bir tablo sundu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bazı çöl alanları ve kum tepelerinin beyaza büründüğü görüldü.

Yerel basına göre, Fas sınırındaki Beşar kentine en son 2012’de kar yağmıştı.