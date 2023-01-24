Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'dan ayrılıyor

Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'dan taşınarak İngiltere'ye yerleşme kararı aldı.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'dan ayrılıyor

Covid-19 salgınına karşı mRNA bazlı aşı geliştiren, Pfizer ile iş birliği yapan BioNtech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'nın gündemine oturdu. Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya'nın yeni yetenekleri ve yükselen markaları ülkede tutmakta zorlandığı yazılırken, "Covid-19 kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla Berlin yönetimini eleştirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bild gazetesi çiftin kanser araştırmaları için operasyonlarını Mainz'dan İngiltere'ye taşıma kararı almasına dikkat çekti. Haberde, "Eskiden 'Made in Germany' bir kalite işaretiydi fakat bu artık değişti ve giderek daha çok şirket, fabrikalarını ve araştırmalarını yurt dışında yapıyor. Ya da tamamen gidiyor. Son örnek Alman Covid-19 devi BioNTech" denildi.

BioNTech'in Alman bürokrasisi sebebiyle ülkeden ayrıldığına dikkat çekilirken, gazeteye konuşan 55 yaşındaki Özlem Türeci, "Almanya'daki siyasetçiler geçici çalışma şartları konusunda nihai karar vermeli" dedi.

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