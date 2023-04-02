Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında

Seçimlerde 15 parti ile 7 koalisyondan 4 bin 566 aday meclise girmek için yarışıyor. Kağıt oy pusulasının kullanıldığı seçimde, 300’den fazla seçmenin bulunduğu sandıklarda ise elektronik makinelere de yer veriliyor. Ayrıca usulsüzlüğün önüne geçilmesi amacıyla sandık merkezlerinde oy sayma işlemi ilk kez video ile kayda alınacak. Katılım oranının yüzde 39.4 olduğu 2 Ekim 2022’deki son genel seçimin aksine bu seçimde de oranın yükselmesi beklenmiyor. Toplam 12 bin sandıkta devam eden oy verme işlemi 20.00'de sona erecek.

Erken genel seçimlerin galibi olarak görülen Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi lideri Boyko Borisov başkent Sofya'da oy verme işlemini tamamlandıktan sonra açıklama yaptı. Herkesi oy vermeye çağıran Borisov, "Bugün kolay, fakat yarın zor olacak. Çığ gibi artan enflasyon, politik kriz, Ukrayna’daki feci savaş ve dünya düzenin değiştiği ortamda, demokratik dünyadaki konumumuzu açık göstermeliyiz. Altıncı defada, onuncu defada genel seçimlere gidebiliriz. O yüzden bugün herkesi oy kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Değişime Devam Ediyoruz Partisi lideri Kiril Petkov da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Normal bir Avrupa hayatı için oy kullandım. Makineli elektronik oylama kullandım. İki kızımın yurt dışında okula gitmesini istemiyorum, üçüncü kızımın da Bulgaristan’a geri dönmesini sağlayacak güzel bir Avrupa yaşantısı istiyorum. Bulgarları Avrupa’da ikinci sınıf vatandaş olarak görmek istemiyorum” sözlerine yer verdi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Mustafa Karadayı ise, "Bilinçli, sorumlu oy ile politikacıların diyalog içinde insanların problemlerini çözmesi umuduyla seçimlerde oyumu kullandım. İçinde bulunduğumuz politik krizden çıkmazsak bütün diğer krizlerin de üstesinden gelemeyiz. Olağan bir hükümet kurulması adına oyumuzu verelim” açıklamasında bulundu.

Bulgaristan'daki genel seçimler için 61 ülkede 737 seçim sandığı açıldı. Komşu Türkiye'de ise 24 ilde 162 sandık kuruldu. Böylece çifte vatandaşlar oy kullanıyor. Türkiye’de 350 bin Bulgaristan vatandaşının oy kullanma hakkı var. Ancak anketler, Bulgaristan pasaportu olan seçmenlerden yüzde 10'unun sandık başına gideceğini gösteriyor.

Bulgaristan'da 22 Haziran 2022’de Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz, meclisteki diğer partilerin de hükümet kuramamasıyla derinleşmiş, 2 Ekim’de sandığa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi'ne hükümeti kurma görevi vermiş, GERB başarısız olmuştu. Radev’in daha sonra görevi verdiği Değişime Devam Ediyoruz İttifakı da hükümeti kuramazken, son olarak Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de verilen görevi gerçekleştirememişti. Radev, meclise giren 7 siyasi partiden 3’ü koalisyon hükümeti kurma girişiminde başarısız olunca 2 Nisan 2023'te yeniden seçime gidilmesine karar vermişti.

Öte yandan, ülkede 4 Nisan 2021, 11 Temmuz 2021 ve 14 Kasım 2021’de yapılan genel seçimlerin ardından da hükümeti kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: İHA