Brezilya'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a, kaybolanların sayısının ise 60'a yükseldi.

Brezilya'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde günlerdir devam eden sağanak, can ve mal kaybına neden oldu. Sağanak nedeniyle meydana gelen sellerde ölenlerin sayısının 29'a, kayıpların sayısının da 60'a çıktığı belirtildi.

Yağışların 154 kasabada ciddi zarar oluşturduğu kaydedilirken, 71 bin 300 kişinin sellerden olumsuz etkilendiği belirtildi.

'FELAKET DURUMU' İLAN EDİLDİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, yaptığı basın açıklamasında, halen ulaşamadıkları yerler olduğunu vurgulayarak, "Son derece istisna bir durumdan geçiyoruz, bu kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." dedi.

Ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Leite, arama kurtarma çalışmalarının karadan, denizden ve havadan sürdürüldüğünü söyledi.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların felaket bölgesinden tahliye edilmesi için ciddi gayret gösterdiklerini belirtti.

Öte yandan Antas Nehri üzerinde inşa edilen bir barajın yoğun akıntıya dayanamayarak çöktüğü ve civar bölgelerdeki kasabaların sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

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