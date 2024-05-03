Şans topu ondan yana döndü: 10 haftada iki kez 32 milyon TL kazandı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar (32 milyon TL) ikramiye kazanarak gündem oldu.

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Şans topu ondan yana döndü: 10 haftada iki kez 32 milyon TL kazandı

ABD'nin Massachusetts eyaleti piyango idaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adlı bir kadının 10 hafta içinde aldığı iki biletle de 1'er milyon dolarlık (32 milyon TL) ikramiye kazandığını duyurdu.

Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın vergilerden sonra 650 bin dolarlık kazancını tek seferde almayı tercih ettiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi. Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.

Bu büyük ikramiye kazancıyla birlikte Wilson'ın hayatının değişeceği ve geleceği için güvence altına alacağı belirtildi.

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