Bosna Hersek ile AB katılım müzakereleri başladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sürerken, X hesabından bir açıklamada bulundu.

Paylaşımında 'Yeriniz Avrupalı ailemizde' ifadesini kullanan AB Konseyi Başkanı Michel, 'Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor.' dedi.

1992 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanan, Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.