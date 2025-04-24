BM Duyurdu... Gazze'deki Arama Kurtarma Çalışmalarında Kullanılan 30 İş Makinası Bombalandı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun 21-22 Nisan'da Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılara ilişkin bir rapor paylaştı. İsrail ordusunun 21-22 Nisan'da Gazze kenti, Gazze'nin kuzeyi ve Han Yunus'ta, bazıları ateşkes sırasında getirilenler olmak üzere 30'dan fazla buldozer ile iş makinasını bombaladığı bildirildi.

Söz konusu araçların arama-kurtarma, atık temizleme, kanalizasyon bakımı ve temiz su sağlanması gibi insani ve altyapı işlerinde kullanıldığına dikkat çekildi. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 50 milyon ton moloz oluştuğu aktarılan açıklamada, BM kurumlarının öncelikli alanlardaki enkaz kaldırma girişimlerinin, yakıt ve ekipman sıkıntısı, yollarda meydana gelen hasar ve genel güvensizlik gibi sebeplerden oldukça zor olduğu vurgulandı.

Gazze'de İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından güvenlik durumunun kötüleşmesi sebebiyle patlamamış mühimmatı temizleme sürecinin askıya alındığı hatırlatıldı.

ÖLÜ VE YARALILARIN BİRÇOĞU ÇOCUK

Ocak ayından 22 Nisan'a kadar, 21 patlamamış mühimmata ilişkin olayın bildirildiği, bunların sonucunda 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20'si çocuk 45 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye insani yardım girişine izin vermediği anımsatılan raporda, hiçbir insani yardım veya ticari ürünün girmediği Gazze'de gıda ve tıbbi malzeme de dahil kritik öneme sahip malzemelerin ciddi bir şekilde tükendiği ifade edildi.

Gazze'deki mevcut insani felaketle başa çıkılması için bu malzemelere ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın un stokunun tükenmek üzere olduğuna yalnızca 250 gıda paketinin kaldığına dikkati çekildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sıkılaştırdığı kuşatma sebebiyle Gazze'deki ticari ürünlerin fiyatlarının ciddi şekilde arttığına da değinildi.

UNRWA'nın tıbbi kaynaklarının ciddi şekilde azaldığı paylaşılan açıklamada, temel tıbbi malzemelerin yüzde 32'sinin tükendiği, yaklaşık yüzde 66'sının da iki aydan kısa bir sürede tükeneceği belirtildi.

Kaynak: AA