BM, Afgan kadınlar için izin istedi; Taliban 'sabır' dedi

Afganistan'da geçtiğimiz yıl yönetimi ele geçiren radikal İslamcı örgüt Taliban, kadınların haklarında uluslararası çağrılara rağmen art arda kısıtlamaya gitti.

BM, TALİBAN'DAN AFGAN KADINLAR İÇİN İLAVE İZİNLER TALEP ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Taliban'dan Afgan kadınlar için ilave izinler istediklerini bildirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e geçen hafta giderek Taliban yetkilileri ile görüşen BM heyetine başkanlık eden Griffiths, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ziyareti değerlendirdi.

Afgan kızları ve kadınlarına getirilen, yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmanın da aralarında olduğu kısıtlamalara atıfta bulunan Griffiths, bu hükümlerle ilgili endişeli olduklarını söyledi.

Söz konusu bu kısıtlamalar şimdi kaldırılmıyorsa dahi istisnaların insani faaliyetlerin her yönünü kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade eden Griffiths, Taliban yetkilileriyle görüşmelerin gündeminde de bunların olduğunu belirtti.

Griffiths, "Yasağa karşı olduğumuzu ifade ettik." dedi.

TALİBAN'DAN "SABIRLI OLUN" ÇAĞRISI

Yasağın iptal edilmesini umut ettiklerini ve istediklerini kaydeden Griffiths, kadınların rolü ve görevleri için daha fazla iş koluna istisna tanınması veya izin verilmesini talep ettiğini dile getirdi.

Martin Griffiths, Taliban yetkililerinin heyetten sabırlı olmasını istediğini ve konuyla ilgili kılavuzun hazırlanmakta olduğunu söylediklerini aktardı.

İnsani yardımlarla ilgili çalışmalar yürüten sektörlere atıfta bulunan Griffiths, kadınların bu alanlarda ne kadar önemli çalışanlar olduğuna dair mesajı net şekilde ilettiklerini düşündüğünü kaydetti.

Taliban, 24 Aralık 2022'de STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

ÇOK SAYIDA KADIN İŞİNİ KAYBETTİ

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti.

Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık 2022'de Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de ülke yönetimine geçmesinin ardından kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyeti, 23 Ocak'ta Kabil'de Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Selam Hanefi ile görüşmüştü. Görüşmede, Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve insani yardımın önündeki engelleri ele alınmıştı.