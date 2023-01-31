Eski NATO komutanı: Umarım NATO, Türkiye ya da İsveç ve Finlandiya arasında seçim yapmaz

Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Stavridis, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye söyleşisinde, NATO'nun birliğinin önündeki temel engelin Türkiye olduğunu savundu.

“UMARIM NATO’NUN SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALACAĞI BİR NOKTAYA GELMEYİZ”

Independent Türkçe’nin aktardığına göre; son dönemde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinde yaşanan gerginlikleri değerlendiren Stavridis, diğer NATO ülkelerinin "sabrının tükendiğini" söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Umarım NATO'nun Türkiye ya da İsveç ve Finlandiya arasında seçim yapmak zorunda kalacağı bir noktaya gelmeyiz. Henüz böyle bir durum yok; Türkiye'deki siyasi dönemin bahardaki seçimlerle tamamlanmasını beklemeliyiz. Ancak 29 ülkenin sabrı sonsuz değil ve ittifakın geri kalanında İsveçlilerle Finlandiyalıları birliğe dahil etmek için muazzam bir destek var.”

Mayısta NATO'ya resmi üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılması için yürütülen süreç henüz sonlanmadı.

67 yaşındaki Stavridis, 14 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerden çıkacak sonuca göre hareket edilmesi gerektiğini belirterek, iki İskandinav ülkesinin de NATO'ya bu yıl katılacağından emin olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE AYAK SÜRÜYOR"

2009-2013'te görev yapan Yunan asıllı Stavridis, Ukrayna savaşında NATO'nun birlik olarak hareket ettiğini ve buna yalnızca Türkiye'nin engel oluşturduğunu savunarak, şu yorumları yaptı:

“Tüm ittifak, Ukraynalılara yardım kapasitesini ve seviyesini artırmak için aşağı yukarı birlikte hareket ediyor. Rusların savaş suçu işlediği barbarca saldırılarına uğrayan çaresiz Ukraynalılara insani yardım akışı da sorunsuz şekilde işliyor. Gördüğüm tek engel, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına izin vermekte ayak sürümeye devam eden Türkiye. Bunun dışında Batı'nın dayanışması ve birliği dikkat çekici.”

Stavridis geçen hafta Almanya, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin Kiev yönetimine tank gönderme kararını da doğru bulduğunu belirterek, "Bu etkili ve fark yaratabilecek bir zırhlı güç oluşturacak" dedi.

Eski NATO komutanı, Ukrayna ordusuna savaş jeti gönderilmesinin de değerlendirmeye alınması gerektiğini ifade etti. Kiev yönetimi jetler için Batı'ya baskı yaparken, ABD ve Almanya savaş uçağı göndermeyeceklerini söylemişti.

Stavridis, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin 20 Ocak'taki açıklamasında "Ukrayna'dan tüm Rus askerleri çıkarmak çok zor olacak" sözlerine katıldığını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya'yı işgal ettiği tüm topraklardan tamamen çıkarmanın zor olacağı konusunda Milley'le hemfikirim. Ancak Rusya'nın savaş alanındaki kötü lojistik durumu devam ederse, bu tamamen imkansız olmayabilir. Öte yandan özellikle Kırım'da iyice yerleşmiş durumdalar ve geri çekilmeye niyetleri yok.”

"RUSYA İÇİN GERİ DÖNÜŞ YOLU OLABİLİR"

Eski komutan, Kremlin'in uluslararası arenada gittikçe yalnızlaştığını ve bunun endişelendirici olduğunu da söyledi. Rusya'nın kendi durumunu izlediği politikalarla belirleyeceğini ifade eden Stavridis, şöyle konuştu:

“Vladimir Putin gerçekten taktiksel nükleer silah kullanmayı seçerse, uluslararası toplumda kalan desteği de kaybeder. Fakat iyi niyetli şekilde müzakerelere girerse, Rusya için hâlâ geri dönüş yolu olabilir.”