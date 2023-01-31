Polis aracını çaldı, ezilmekten polis kurtardı

ABD’nin Atlanta şehrinde çaldığı polis aracıyla kaza yapıp tren raylarına giren hırsız, trenin altında kalmaktan son anda polis sayesinde kurtuldu.

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Polis aracını çaldı, ezilmekten polis kurtardı

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinde bir polis, araçtan inerek durduğu sürücü ile konuşmaya başladı. Bu sırada etraftaki bir şahıs, polis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden polisin meslektaşlarına bilgi vermesi üzerine Atlanta Polis Departmanının hava birimi harekete geçti.

Hava birimi çalınan polis aracının konumunu hızla tespit ederken, yerdeki polisler hırsızın peşine düştü. Hırsız ise kısa süre sonra polis aracının kontrolünü kaybetti, araç tren raylarına girerek yan yattı. Polislerin ise hızla gelen trenin araca çarpmasından saniyeler önce hırsızı kurtarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Kimliği Mickal Parker olarak açıklanan 29 yaşındaki hırsız, olayın ardından gözaltına alındı. Atlanta Polis Departmanından yapılan açıklamada, “Ölümle veya ciddi şekilde yaralanmayla sonuçlanabilecek bir olayı güvenli bir şekilde sonuçlandırmak için çalışan birimlerin hem karadaki hem de havadaki çabalarından gurur duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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