Bloomberg'den Dikkat Çeken İddia: Türkiye BRICS'e Katılmak İçin Başvurdu

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Türkiye'nin BRICS'e katılmak için aylar önce resmi olarak başvuruda bulunduğunu yazdı. İddiaya göre, Türkiye "Batı'nın ötesinde ittifaklar kurmak için" böyle bir yol izlemek istiyor. Adını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harflerinden alan BRICS'in, genişlediklerini ekim ayında Rusya'da yapılacak zirvede ele alacakları ileri sürüldü.

Bloomberg’den Fırat Kozok ve Selcan Hacaoğlu’nun haberine göre; ismini vermek istemeyen kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinin görüşünün "jeopolitik ağırlık merkezinin gelişmiş ülkelerden uzaklaştığı" yönünde olduğunu söyledi.

BRICS NEDİR?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından oluşturulan bu grup, dünya ekonomisinde giderek artan etkileri ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme çabasıyla ortaya çıktı. Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi. Grubun amacı, ekonomik kalkınma, siyasi işbirliği ve uluslararası arenada ortak çıkarların savunulması olarak belirtiliyor.

Grup, Güney Afrika ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak’ta BRICS’e katıldı.

Grubun 10 üyeye çıkması, isminin de ne olacağı sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, grubun yeni adının BRICS+ olacağını düşünüyor.