Rusya Füze ve İHA'larla Ukrayna'ya Bomba Yağdırdı!

Ukrayna, Şubat 2022'den beri Rusya'nın ağır saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor. Rus ordusu, dün gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerini 35 füze ve 23 insansız hava aracıyla (İHA) yine vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklama ile gece ve sabaha karşı başta başkent Kiev olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırılarının düzenlendiğini paylaştı.

İBADETHANELER HEDEF ALINDI

Kiev'e düzenlenen saldırılarda Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresine ait cami ve İslam Kültür Merkezi'nin de zarar gördüğünü bildiren Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki ibadethaneleri de hedef aldığını söyledi.

Zelenskiy, "Rusya'nın manevi veya insani değerlere ve hiçbir dine veya inanca saygısı yoktur. Ukrayna halkına karşı yıkım kampanyalarına devam ediyorlar, tüm topluluklarımızı ve hatta kutsal ibadethanelerimizi yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

ZELENSKİY'DEN ÇAĞRI

Zelenskiy, tüm dünyayı Rus saldırılarına karşı durmaya davet etti. Rus saldırılarının güçlü şekilde kınanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, uluslararası toplumun sert bir eylem göstermesi gerektiğini ifade etti.

KİEV'DE 3 KİŞİ YARALANDI

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda Sumi'deki bir Çocuk Sosyal ve Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi ile Çocuk Evi'nin yanı sıra 6 apartmanın da hedef alındığı bilgisi verilerek, "İlk bilgilere göre 6'sı çocuk olmak üzere 18 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA