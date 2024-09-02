Kızıldeniz'de Hareketli Saatler! Ticari Gemiyi Vurdular

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UMKTO), Kızıldeniz'de bir ticari geminin iki mühimmat ile vurulduğunu duyurdu. Hasar kontrolünün devam ettiği ve kaptan gemiye yakın bir yerde üçüncü bir patlama olduğu bildirildi.

CAN KAYBI YOK

Açıklamada, "Gemide can kaybı yoktur ve gemi bir sonraki uğrak limanına doğru ilerlemektedir. Yetkililer soruşturmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. Transit geçiş yapan gemilerin dikkatli olması ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: DHA