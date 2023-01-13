Black Lives Matter kurucusunun kuzeni, polis tarafından şoklanarak öldürüldü

BBC’de yer alan habere göre, Black Lives Matter'ın kurucu ortağı Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Los Angeles polisi tarafından elektrikli tabancayla defalarca şok uygulandıktan saatler sonra öldü.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), 3 Ocak'taki müdahalenin vücut kamerası görüntülerini yayınladı. Görüntülere göre, memurlar Anderson’ı yerde tutarken onun yardım için yalvardığı görüldü. Bir noktada, "Beni George Floyd yapmaya çalışıyorlar!" dediği duyuldu.

Washington DC bölgesinde yaşayan ve Los Angeles'ı ziyaret eden Anderson'ın ölüm nedeni resmi olarak belirlenmedi.

Görüntüler, bir haftadan kısa bir süre içinde üç ölüm skandalı ile yüz yüze gelen Los Angeles Polis Departmanı üzerindeki baskıyı artırıyor.

45 yaşındaki Takar Smith ve 35 yaşındaki Oscar Sanchez, Ocak ayının başında memurlar tarafından vurularak öldürüldü.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, olayları "derinden rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Polis departmanı, üç kişinin ölümünü soruşturduğunu söyledi.