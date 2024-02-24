Bir havayolu şirketi iflasını duyurdu: Tüm operasyonlar durdurulacak

Kanada merkezli Lynx Air’in tüm uçuşlarını durdurma kararı alarak operasyonlarını sonlandırdığı bildirildi. Şirket CEO'su Jim Sullivan, ekonomik zorluklar nedeniyle bu kararı aldıklarını çalışanlara gönderdiği mektupla açıkladı.

Lynx Air CEO'su Jim Sullivan, şirket personeline gönderdiği mektupta, yüksek enflasyon ve yakıt giderlerinin etkisiyle artık dayanamadıklarını yazdı.

Mektupta, "Bu kararın sizin için sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. Ancak yüksek enflasyon, yakıt ve operasyonel giderlerin etkisiyle artık dayanamıyoruz. 26 Şubat’tan itibaren operasyonlarımız duracak" denildi.

Şirket, 26 Şubat itibariyle operasyonlarını durduracak.