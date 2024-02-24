Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu 15 kişi öldü

Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi yaşamını yitirdi.

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Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu 15 kişi öldü

Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinde, kullandığı traktörün başka bir araçla çarpışmasından kaçınan sürücü, direksiyonu gölete kırdı.

Ters dönerek göletin çamurlu suyuna batan traktörün römorkunda, ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazada yaralananların da bulunduğunu ve gölette arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Hindistan Trafik kazası
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