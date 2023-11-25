Biden'dan 'insani ara' açıklaması: Süresi uzatılacak mı?

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim tarihinde başlayan çatışmalarda 4 gün geçici ateşkes dün başladı. Ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, insani aranın uzatılması ihtimalinin olduğunu ifade etti.

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Biden'dan 'insani ara' açıklaması: Süresi uzatılacak mı?

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 4 günlük insani ara dün başladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Gazetecilerin insani aranın süresinin uzatılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Biden, "Böyle bir ihtimal var." dedi.

GAZZE'DE 4 GÜNLÜK ATEŞKES

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün (24 Kasım) saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Hamas, dün akşam saatlerinde 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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