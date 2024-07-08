Biden, Demokratları Başkanlık Yarışında Kalmaya İkna Etmeye Çalışıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi’ndeki Demokrat milletvekillerine gönderdiği mektupla 2024 başkanlık seçimlerinde kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

Biden, milletvekillerine gönderdiği mektupta, "Bu yarışta kalmaya, bu yarışı sonuna kadar götürmeye ve Donald Trump'ı yenmeye kararlı olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi. Biden,

MSNBC'ye yaptığı açıklamada da "Hiçbir yere gitmiyorum" diyerek adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı.

FRANSA AŞIRI SAĞCILIĞI REDDETTİ

Biden, "Fransa aşırıcılığı reddetti. Demokratlar, aşırıcılığı Amerika'da da reddedecektir" diyerek, aşırıcılığa karşı kararlı duruşunu ortaya koydu. Ayrıca, "Bu büyük isimlerin ne düşündüğü umurumda değil. İşin özü şu ki ben hiçbir yere gitmiyorum" ifadeleriyle de adaylıktan çekilme çağrılarına kulak asmayacağını vurguladı.

Kampanya yetkilileri, Biden'ın önümüzdeki günlerde seçmenlerle buluşmaya devam edeceğini ve endişeleri yatıştırmaya çalışacağını aktardı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde en muhtemel aday olarak görülüyor.