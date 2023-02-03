Beyin hastalıklarında çığır açacak araştırma: İnsan beyin dokusu farelerde çalıştı

GERÇEK GÜNDEM - Bilim insanları insan beyninden alınan ve farelerin beynine nakledilen dokuların başarılı bir şekilde çalıştığını tespit etti. Yeni çalışmanın ağır beyin hastalıkları için yeni tedavi yöntemlerine öncülük etmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, beyin organoidlerinin fare beyinleriyle bütünleşebildiğini, dolaşım sistemiyle bağlantı kurabildiğini ve yanıp sönen ışıklar gibi görsel uyarıma yanıt verebildiğini gösterdi.

Araştırmacı ekip nihayetinde doktorların, felç ve travma gibi hastalıklarda oluşan beyin hasarını, hastanın kendisinden alınan beyin dokularını laboratuvar ortamında geliştirerek yeniden hastaya nakledebileceğini düşünüyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nde beyin ve omurilik cerrahı olarak görev yapan Isaac Chen, "Bu bir fizikçi olarak bneim için inanılmaz derecede heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Son araştırma giderek büyüyen ve etik tartışmaların odağında olan beyin organoidleriyle ilgili yapılan en son araştırmalardan biri. Bilim insanları daha önce doğru koşullarda tutulduğu zaman, nöronların küçük beyin benzeri yapılan kurmaya başladığını tespit etmişti. Bu keşif basit nörolojik soruların yanıtlanması için yeni araştırmaların kapısını açmıştı.

Chen ve ekibinin gerçekleştirdiği son araştırma da laboratuvarda büyütülen beyin dokusunun başarılı bir nakille yetişkin insanların beyin hasarını düzeltebileceğini ortaya koyuyor.

Bir tabağın için çapı 1,5 milimetreye ulaşana kadar beyin organoidlerini büyüten araştırma ekibi, bu dokuyu görsel kortekslerinde hasara uğramış yetişkin farelerin beyinlerine aşıladılar.

Ekip, organoidlerin yalnızca üç ay içinde ne kadar bütünleşebildiğine şaşırdı. Chen, “Bu derecede işlevsel entegrasyonu bu kadar erken görmeyi beklemiyorduk” diyor. “İnsan nöronlarını bir kemirgene naklettikten 9 veya 10 ay sonra bile, bunların hala tamamen olgunlaşmadığını gösteren, tek tek hücrelerin nakline bakan başka çalışmalar var.” dedi.

Chen, “Sinir dokuları, yaralı beyin alanlarını yeniden oluşturma potansiyeline sahiptir” diyor. “Her şeyi hallettik, ancak bu çok sağlam bir ilk adım. Şimdi, organoidlerin sadece görsel kortekste değil, korteksin diğer alanlarında nasıl kullanılabileceğini anlamak istiyoruz ve kuralları anlamak istiyoruz. Bu süreci daha iyi kontrol edebilmemiz ve daha hızlı gerçekleşmesini sağlayabilmemiz için organoid nöronların beyinle nasıl bütünleştiğine rehberlik edin.”

Kaynak: Gerçek Gündem