Belçika'dan İsrail'e silah ticareti kararı: STK'lerin tepkisi üzerine yasaklandı

Belçika'daki Valonya hükümeti, sivil toplum kuruluşlarının (STK) tepkisi üzerine İsrail’e silah transferini yasakladı.

Belçika'dan İsrail'e silah ticareti kararı: STK'lerin tepkisi üzerine yasaklandı

Belçika'da Fransızca konuşulan Valon Bölgesi Başbakanı Elio di Rupo'nun sözcüsü Anais Mangon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümete bağlı ilgili birimin, geçen hafta STK'lerin gündeme getirmesi üzerine konuyu incelemeye aldığını belirtti.

Mangon, şu ifadeleri kullandı:

"Silahların ithalatı, ihracatı ve transitine ilişkin 2012 tarihli kararnamenin, aktarmasız transit için lisans gerektirmediği tespit edildi. Gazze'deki durum ve Uluslararası Adalet Divanının kararları göz önüne alındığında, Başbakan harekete geçmeye karar verdi ve aktarmalı veya aktarmasız İsrail'e her türlü silah geçişini yasaklayan bir bakanlık kararnamesi imzaladı. Başka bir deyişle, Avrupa Birliği'nin ortak askeri teçhizat listesi kapsamındaki askeri teçhizatın Liege veya Charleroi havalimanları üzerinden İsrail'e herhangi bir şekilde aktarılması yasaklandı."

ABD'DEN İSRAİL'E EN AZ 70 TON ASKERİ MALZEMENİN LİEGE HAVALİMANI'NDAN İLETİLDİĞİ DUYURULMUŞTU

Uluslararası Af Örgütü, Barış ve Demokrasi İçin Ulusal Eylem Koordinasyonu (CNAPD), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Vredesactie isimli STK'ler, 23 Mayıs'taki açıklamalarında, ABD'den en az 70 ton askeri malzemenin Liege Havalimanı'ndan İsrail'e iletildiğini bildirmişti.

Valon Bölgesi'ndeki düzenlemenin bu durumu mümkün kıldığını belirten STK'ler, açıklamada "Aktarma olmaksızın üçüncü bir ülkeye gidecek silah sevkiyatı maksadıyla bir uçak Liege Havalimanı'na indiğinde, Valon Bölgesi tarafından herhangi bir transit geçiş ruhsatı gerekmiyor." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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