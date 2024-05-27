BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Filistin kampına düzenlediği saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail askerlerinin Filistin kampına düzenlediği saldırıya tepki göstererek insani trajedinin son bulması gerektiğini vurguladı.

Guterres, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'İsrail'in, bu ölümcül çatışmadan korunmak için sığınmak isteyen çok sayıda masum sivilin ölümüne yol açan eylemlerini kınıyorum.

Gazze'de güvenli bir yer yok.

Bu dehşetin durması gerekiyor.'

CAN KAYBI 45'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.