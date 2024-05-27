BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Filistin kampına düzenlediği saldırıyı kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün akşam İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak "Bu dehşet sona ermeli" dedi.

Son Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Filistin kampına düzenlediği saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail askerlerinin Filistin kampına düzenlediği saldırıya tepki göstererek insani trajedinin son bulması gerektiğini vurguladı.

Guterres, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'İsrail'in, bu ölümcül çatışmadan korunmak için sığınmak isteyen çok sayıda masum sivilin ölümüne yol açan eylemlerini kınıyorum.

Gazze'de güvenli bir yer yok.

Bu dehşetin durması gerekiyor.'

CAN KAYBI 45'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.

Son Güncelleme:
Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi
Rusya'dan NATO'ya dikkat çeken suçlama: Ukrayna'daki gerginliği artırıyor Rusya'dan NATO'ya dikkat çeken suçlama
Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem
Hindistan Başbakanı'ndan enteresan çıkış: Beni Tanrı bir amaç için gönderdi Hindistan Başbakanı'ndan enteresan çıkış: Beni Tanrı bir amaç için gönderdi
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama
Aziz Yıldırım: İkinci olduk bunlar eğleniyor Aziz Yıldırım: İkinci olduk bunlar eğleniyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'nda üst düzey atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'nda üst düzey atamalar ve görevden almalar
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'ın Erdoğan'a yönelik paylaşıma tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'ın Erdoğan'a yönelik paylaşıma tepki
2023'ün dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçıları belli oldu 2023'ün dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçıları belli oldu